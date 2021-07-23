Son dakika: Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika: Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika: Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekber A. yönetimindeki 44 PR 914 plakalı Tofaş Marka otomobil ile karşı yönden gelen Osman S. idaresindeki Chevrolet Marka 33 ACP 340 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Nihat A., Şadiye A., Perihan A., Ekber A., Osman S. ve Aysel S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nihat A. ile Şadiye A. hayatlarını kaybederken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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