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Son dakika... Malatya'da ev yangınları

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Malatya'da ev yangınları

Son dakika haberi... Malatya'da meydana gelen iki ayrı ev yangınında maddi hasar oluştu.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı ev yangınında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü ve Mullakasım Mahallelerinde bulunan iki ayrı ikamette henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangınlar ihbar üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananların olmadığı maddi hasarın meydana geldiği yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika... Malatya'da ev yangınları

Son dakika... Malatya'da ev yangınları

Son dakika... Malatya'da ev yangınları

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yeşilyurt, Malatya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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