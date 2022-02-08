Son dakika... Malatya'da baraj gölünün yüzeyi dondu
AA, Kadir Aydın - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Doğanşehir'de, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9'a kadar düştüğü ilçedeki Sürgü Baraj Gölü'nün bazı alanları dondu.
Yaklaşık 10 santimetrelik buz kalınlığının oluştuğu baraj gölünün çevresindeki karlı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.