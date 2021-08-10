Son dakika! Mahalli sanatçı düğünlerden elde ettiği geliri yangın mağdurlarına bağışladı
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Son dakika! Mahalli sanatçı düğünlerden elde ettiği geliri yangın mağdurlarına bağışladı

Son dakika! Mahalli sanatçı düğünlerden elde ettiği geliri yangın mağdurlarına bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yaşayan mahalli sanatçı Ramazan Tekin, gittiği son 3 düğünden elde ettiği tüm geliri Antalya ve Muğla'daki yangınlarda zarar görenlere bağışladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yaşayan mahalli sanatçı Ramazan Tekin, gittiği son 3 düğünden elde ettiği tüm geliri Antalya ve Muğla'daki yangınlarda zarar görenlere bağışladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir branda imalathanesinde asgari ücretle çalışan ve boş zamanlarda il merkezi ile ilçelerde düzenlenen düğünlerde müzik yaparak ek gelir sağlayan piyanist Ramazan Tekin, kısıtlı bütçesine rağmen Antalya ve Muğla'daki yangın mağdurları için örnek bir davranışa imza attı. Tekin, gittiği son 3 düğünden elde ettiği 9 bin 540 liralık gelirin tamamını yangın mağdurlarına bağışladı.

Düğün sahipleri ile kampanyaya destek olan misafirlere teşekkür eden mahalli sanatçı Ramazan Tekin, "6, 7 ve 8 Ağustos günleri çalmış olduğumuz düğünlerden elde ettiğimiz geliri yangın mağdurlarına ulaştırmaya karar verdik. Düğünlere katılan misafirlerin bize atmış olduğunuz paraları, yangın bölgesinde mağdur olan kişilere bizzat elden ulaştıracağım. Yüreği güzel dostlarımızın desteğiyle bu son 3 düğünde 9 bin 540 TL'lik bahşiş topladık. Yapılan bu hayrı, Allah kabul eylesin inşallah" dedi. - DENİZLİ

Son dakika! Mahalli sanatçı düğünlerden elde ettiği geliri yangın mağdurlarına bağışladı
Son dakika! Mahalli sanatçı düğünlerden elde ettiği geliri yangın mağdurlarına bağışladı
Son dakika! Mahalli sanatçı düğünlerden elde ettiği geliri yangın mağdurlarına bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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