15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da ev bakmaya gittiği rezidansta başına 15. kattan cam düşen şahıs hayatını kaybetti. Feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Bahçelievler'de ev bakmak için gittiği lüks rezidansta 15'inci kattan başına cam düşmesi sonucu 42 yaşındaki adam hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

15. KATTAN CAM DÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz günlerde Yenibosna'da bulunan lüks rezidansta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre grafiker Soner Elverenkiralık ev bakmak için gittiği rezidansta başına 15'inci kattan cam düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren'in merdivenleri çıkarken bir anda başına cam düşmesi ve sonrasında kanlar içinde kalması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Elveren'in yardıma çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor.

Kaynak: İHA