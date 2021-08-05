Son dakika: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, Cumhurbaşkanı Avn ile "sürecin hızlandırılmasını" görüştü
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Son dakika: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, Cumhurbaşkanı Avn ile "sürecin hızlandırılmasını" görüştü

Son dakika: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, Cumhurbaşkanı Avn ile 'sürecin hızlandırılmasını' görüştü
Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile "yeni hükümeti kurma sürecinin hızlandırılmasını" görüştüklerini belirtti.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile "yeni hükümeti kurma sürecinin hızlandırılmasını" görüştüklerini belirtti.

Mikati, Cumhurbaşkanı Avn ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası bir basın açıklaması yaptı.

Hükümet kurma surecinin yavaş ilerlediğini ancak azimli olduklarını dile getiren Mikati, "Bugünkü görüşme önemliydi. Hükümetin kurulmasını hızlandırmanın önemini vurguladık, aksi takdirde büyük bir suç işlemiş olurduk." ifadelerini kullandı.

Mikati, mezhepçi bir tutumla yola çıkmadıklarını ve ikincil sorunlara ayıracak vakitlerinin olmadığını kaydetti.

Belirli bir zaman sınırı ya da bakanlık sayısıyla ilgili yükümlülüğünün olmadığını aktaran Mikati, "Yapıcı olmak için hükümeti kurma görevini kabul ettim ve şimdiye kadar kesinlikle görevi bırakmakla ilgili tek söz etmedim." dedi.

Eski Başbakan Mikati, hükümeti kurma görevini aldığı 26 Temmuz'dan bu yana Cumhurbaşkanı Avn ile 5. kez görüşmüş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

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Son dakika: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, Cumhurbaşkanı Avn ile "sürecin hızlandırılmasını" görüştü - Haberler
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