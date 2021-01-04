Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
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Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı

04.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:18
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı

Bir son dakika haberine göre Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığıANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde lise öğrencileri İpek Belinay Karaca ve Münevver Ezgi, sokağa gelişi güzel atılan ve sağlık açısından tehlike saçan onlarca cerrahi maskeyi toplayıp, çöpe attı.

Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde lise öğrencileri İpek Belinay Karaca ve Münevver Ezgi, sokağa gelişi güzel atılan ve sağlık açısından tehlike saçan onlarca cerrahi maskeyi toplayıp, çöpe attı.

Şehit Alihan Analar Anadolu Lisesi 11'inci Lise öğrencileri İpek Belinay Karaca ve Münevver Ezgi, oturdukları mahallede yürüyüş yaparken sokakta gelişi güzel atılan ve tehlike saçan maskeleri fark etti. Karaca ve Ezgi, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı takıldıktan sonra doğaya atılan maskeleri toplamaya karar verdi. İki arkadaş ellerine aldıkları çubuklarla onlarca maskeyi toplayıp, sokak üzerindeki çöp konteynerine attı. Karaca ve Ezgi, topladıkları maskelerin fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşarak farkındalık da yarattı.

'100 METREDE 150 MASKE BULDUK'İpek Belinay Karaca, 100 metre yürüdüklerinde 150 adet maske bulduklarını söyleyerek, "Kaldırım kenarlarında gördüğümüz maskeler o kadar fazlaydı ki bizi çok rahatsız etti. Elimize sopa alıp bunları toplamaya başladık. 100 metrede 150 tane maske topladık. Bu maskeleri de çöp konteynırlerine attık. Çöp konteynerinin yanında bile 25 tane maske vardı. 1 metre ötesinde çöp varken, gidip insanların maskelerini yere atması çok saçma geldi. Ben insaların daha duyarlı olmalarını istiyorum. Kirlettikleri maskeleri ceplerine koyup evlerindeki çöplere atabilirler. Çünkü mikrop yayıyor havaya. Bu pandemi döneminde hiç hoş değil" dedi.'BİZİM İÇİN OLDUĞU KADAR DOĞA İÇİN DE TEHLİKELİ'Münevver Ezgi de yürüyüş yaparken yolda maskeleri görünce toplamaya karar verdiklerini anlatarak, "Bizim için olduğu kadar doğa için de tehlikeli, sonuçta çöp tenekeleri var. Bunları görünce de elimizi dokunmadan topladık ve çöp tenekelerine attık. En azından doğaya biraz da olsa katkımız oldu. Çok fazla dışarı çöp atılıyordu. Şimdi de maske atmaya başladılar. Atmamaların temenni ederim. Çünkü insanız sonuçta. Sürekli çevreyi kirletiyoruz. Bu koronavirüs ile daha fazla kirletmeye başladık" diye konuştu.

Belinay Karaca'nın annesi Hatice Karaca ise kızı ve arkadaşının maskeleri toplamasından önce koronavirüs riski nedeniyle tedirgin olduğunu; ancak daha sonrası yaptıklarının iyi bir şey olduğunu anladığını, insanlardan duyarlı olmalarını beklediklerini belirtti.

Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı
Son dakika haber | Liseli gençlerin 'maske' duyarlılığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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