Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
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Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı

Son dakika: Libya Ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı.

06.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:23

Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci Hafter'in kontrolünde kalan son noktaları da kurtarmak için harekete geçti.

"Zafer Yolları" ismi verilen harekat, sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmayı amaçlıyor.

TRABLUS VE TERHUNE KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Libya ordusu geçtiğimiz gün, Terhune vilayet merkezini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurmuştu. Vilayet merkezinin kontrolünü sağlayan ordu birlikleri, sevinç yaşarken vatandaşlar da sokaklara dökülerek kutlama yapmıştı.

UMH güçleri, Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını da duyurmuştu.

Son dakika: Libya Ordusu, 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı

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