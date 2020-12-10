Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari geminin, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasında bulunmuş, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere" ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.