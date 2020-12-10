Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı
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Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı

10.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:15
Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı

Son dakika: Libya'ya ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla darbeci Hafter güçleri tarafından 5 Aralık'ta alıkonulan Jamaika bandıralı Türk gemisi serbest bırakıldı.

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Hafter güçlerince alıkonulan Jamaika bandıralı "Mabrooka" adlı Türk ticari kargo gemisi serbest bırakıldı.

Kaynaklar, mürettebatıyla birlikte bırakılan geminin, nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari geminin, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasında bulunmuş, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere" ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.

Haber Yorumları (1)
DEVRİMCİ DERVİŞ: Bir bakıyorsun Alamanlar gemimize el koymuş, bir bakıyorsun Hafter . Bir kere yolu açmaya gör.
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