Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu Son dakika: Libya'da görevi esnasında rahatsızlanan bir asker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Libya'nın başkenti Trablus'ta görevi esnasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Trablus/Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.