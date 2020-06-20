Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 6 saat sonra sona erdi. 27-28 Haziran'daki YKS'de de benzer bir kısıtlama uygulanacak.

20.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:20

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için 81 ilde ilan edilen ve sabah saat 09.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi.

SINAV GÜNLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLAN EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle bugün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

SONA ERDİ

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Güncel Manşet

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