Son dakika... Leylek "Yaren" 10'uncu göç yılında da Uluabat Gölü manzaralı yuvasına yerleşti
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Son dakika... Leylek "Yaren" 10'uncu göç yılında da Uluabat Gölü manzaralı yuvasına yerleşti

08.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:18
Son dakika... Leylek

Son dakika haberleri: Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin, göç mevsiminde bu yıl da bölgeye gelmesi sevinçle karşılandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin, göç mevsiminde bu yıl da bölgeye gelmesi sevinçle karşılandı.

Gölün kıyısındaki yarımadada her yıl Afrika kıtasından göç eden leyleklere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek mahallesi Eskikaraağaç'ta göç mevsimi başladı.

10 yıldır aynı yuvaya gelen, bölge halkının "Yaren" adını verdiği leylek, göç mevsiminin ilk ziyaretçisi oldu ve göl manzaralı yuvasına yerleşti.

Yaren, dostluk hikayeleriyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz'ın da kayığını ziyaret etti.

Leyleğin yuvadaki yaşamı, Karacabey Belediyesince açılan "yarenleylek.com" internet sitesi aracılığıyla kameralar vasıtasıyla canlı yayında takip edilebiliyor.

"6 aylık hasret sona erdi"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren'in dostluğunun anlatıldığı belgeselin, Çekya'da geçen yıl düzenlenen Prag Film Festivali'nde ödüle layık görüldüğünü hatırlattı.

Yaren leyleğin öyküsünün dünyaya mal olmuş bir konu olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"6 aylık hasret sona erdi, Yarenseverlerin gözü aydın. Yaren Leylek, 10'uncu yılda da Adem amcaya kavuştu. 6 ay buradaki sıcak iklimde yaşayan Yaren leylek, kilometrelerce uzaktan hiç yolunu şaşırmadan yine yuvasına gelmiş oldu. Yaren'in gelmesiyle beraber Eskikarağaç leylek köyüne insanlar gelmeye başladı. Yaren'e yetişkin olduğu için çip takamadık ama yavrularına bu yıl Karacabey Belediyesi olarak çip takacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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