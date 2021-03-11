Son Dakika | Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

11.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:08

Son dakika haberi... Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi Meydana gelen yangın sonucu fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Goodyear lastik fabrikasında meydana gelen yangın korkuttu.

Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

Meydana gelen yangın sonucu fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Goodyear lastik fabrikasında meydana gelen yangın korkuttu. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın esnasında dumandan etkilenen 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi D100 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan Goodyear lastik fabrikasının hammaddelerin hazırlandığı hamur pişirme olarak adlandırılan kısmında meydana geldi. İddiaya göre yangın, hammaddelerin hazırlandığı bölümde bulunan bir makinanın fan motorundan dolayı çıktı. Yangı fark eden işçiler ilk olarak kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışarak durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine fabrika içerisinde bulunan itfaiye ekipleri başta olmak üzere bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın esnasında, alevlere müdahale etmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
Son Dakika | Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
Son Dakika | Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
Son Dakika | Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Demet Akbağ Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 19:09:36. #1.15#
title