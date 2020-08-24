Son Dakika | 'Laf atma' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | 'Laf atma' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Son Dakika | 'Laf atma' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
24.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:29

Tekirdağ'da 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 'laf atma' yüzünden aralarında tartışma yaşanan iki grubun sözlü münakaşası kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada bıçak çekildi. Arbede esnasında Emre C. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Arkadaşı Ahmet M. ise sağ bacağından bıçak darbesi aldı. Kavganın ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Emre C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sağ bacağından bıçak darbesi alan Ahmet M. ise Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ahmet M.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası ve şehir polis kamerası görüntüleri incelenirken, 2 şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Cinayet ve yaralama olayına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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