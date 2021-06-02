Son dakika: Ladik Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürünler pazarı açıldı
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Son dakika: Ladik Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürünler pazarı açıldı

Son dakika: Ladik Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürünler pazarı açıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ladik Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürünler pazarı, hizmete sunuldu.

Ladik Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürünler pazarı, hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Koğa Mahallesi'ndeki bulunan binanın yöresel ürünler pazarı olarak düzenlendiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıl içinde tamamlanan yeni yöresel ürünler pazarının esnafa hayırlı ve bol kazançlar getirmesini dileyen Özel, "Şehrimizin büyük ihtiyacı olan pazar artık yeni yerinde. Süt ve süt ürünlerinde nam salan ilçemize yakışır bir pazar alanı yaptık. Çevremizdeki il ve ilçelerden, gurbetteki hemşehrilerimizden yöresel ürünlerimize yoğun ilgi var. Şükürler olsun ki bahar yağmurları öncesi pazarımızı hizmete sunduk. Çevre düzenlemesi çalışmalarımızı ve noksanlarımızı da tamamlayınca çok güzel bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız." dedi.

Son dakika: Ladik Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürünler pazarı açıldı
Son dakika: Ladik Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel ürünler pazarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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