Son dakika! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YANARAK ÖLDÜ (2) - Haberler
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Son dakika! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YANARAK ÖLDÜ (2)

Son dakika! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YANARAK ÖLDÜ (2)
Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KUZEY Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - KUZEY Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Beykoz Riva Sapağı'na gelmeden önce meydana geldi. İddiaya göre, 41 KK 268 plakalı kamyon, Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen kamyon bir anda yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde kamyon sürücüsünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yerinde uzun süre inceleme yapıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yanan kamyon

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar


Son dakika! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YANARAK ÖLDÜ (2)

Son dakika! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YANARAK ÖLDÜ (2)

Son dakika! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YANARAK ÖLDÜ (2)

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Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Son Dakika Haberleri

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İtfaiye, Marmara, Ankara, Güncel, Haber

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