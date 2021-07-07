Son dakika! Kuzey Irak'ta vefat eden asker Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Kuzey Irak'ta vefat eden asker Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Kuzey Irak'ta vefat eden asker Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kuzey Irak'ta vefat eden Uzm. Onb. Mustafa Çalışkan, baba ocağı Nişantaşı köyünde toprağa verildi.

Kuzey Irak'ta vefat eden Uzm. Onb. Mustafa Çalışkan, baba ocağı Nişantaşı köyünde toprağa verildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 25. dönem Milletvekili Ali İnce, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, askeri erkan ve vatandaşlarımızın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Uzm. Onb. Mustafa Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Belediye Başkanı Pekmezci, Mustafa Çalışkan'ın güçlükle ayakta duran babası Said Çalışkan'a taziyelerini bildirerek bütün yakınlarına başsağlığı diledi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika! Kuzey Irak'ta vefat eden asker Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kuzey Irak'ta vefat eden asker Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kuzey Irak'ta vefat eden asker Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı
ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Sertab Erener Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Kuzey Irak'ta vefat eden asker Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 21:36:39. #1.14#

title