Son dakika! KUTSO Başkanı Günay: "Çarkları döndürmeye hazırız" Son dakika haberlerine göre Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, yeni tip koronavirüs (Koid-19) sonrası normalleşme sürecinde Batı Antalyalı iş insanlarının çarkları tekrar döndürmeye hazır olduklarını belirtti.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, yeni tip koronavirüs (Koid-19) sonrası normalleşme sürecinde Batı Antalyalı iş insanlarının çarkları tekrar döndürmeye hazır olduklarını belirtti.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatın, görünmeyen düşman Kovid-19 yüzünden durma noktasına geldiğini, ancak 83 milyonun hep birlikte bu zor sınavı çok başarılı bir şekilde geçerek normalleşme sürecine girildiğini söyledi.

Bu süreçte uygulanan tedbirlerin ekonomiyi etkilediğine işaret eden Günay, bir çok işletmenin faaliyetlerini azalttığını, bir kısmının ise tamamen durduğunu kaydetti.

Günay, normalleşme süreciyle Türk Milleti olarak daha fazla çalışarak aradaki açığı kapatacaklarına inandığını dile getirdi.

Günay açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türk Milleti olarak her zorluğun üstesinden birlikte geldiğimiz gibi devletimiz başta olmak üzere, iş adamlarımız ve halkımızla el ele vererek bu yaraları hep birlikte saracağız. İş insanları olarak ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız. Tüm bu yaşadığımız sıkıntıları bizler sadece üç aylık bir mola olarak görüyoruz. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası tüm imkanları ile üyelerinin yanındadır. 1 Haziran itibariyle iş başı yapan tüm işverenlerimize ve çalışanlarına başarılar diliyorum. Sağlıklı ve bol kazançlı günler sizlerle olsun."

Kaynak: AA