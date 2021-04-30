Son dakika! KÜTAHYA'DA TIR KAZASI: 2 ÖLÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! KÜTAHYA'DA TIR KAZASI: 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KÜTAHYA'da kullandığı TIR aracının kontrolünü yitiren Niyazi Gümüş, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, Mustafa Arıtürk'ün kullandığı TIR'a çarptı.

KÜTAHYA'da kullandığı TIR aracının kontrolünü yitiren Niyazi Gümüş, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, Mustafa Arıtürk'ün kullandığı TIR'a çarptı. Kazada Gümüş ve yakındaki Mustafa İsot, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 47'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya sebze yükü taşıyan Niyazi Gümüş kullandığı 59 ACD 999 plakalı TIR aracının kontrolü yitirdi. Bariyerleri aşan Gümüş, karşı yönden gelen Mustafa Arıtürk yönetimindeki TIR aracına çarptı. Kazada Gümüş'ün kullandığı TIR aracı devrilerek yan yatarken, sebze yükü de etrafa saçıldı. Hurdaya dönen TIR aracındaki sürücü Gümüş ile yanındaki Mustafa İsot, sürücü kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince Gümüş ve İsot'un cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer TIR aracının sürücüsü Mustafa Arıtürk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar yolu trafiğe kapanırken, ekiplerin araçları kaldırma ile kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Son dakika! KÜTAHYA'DA TIR KAZASI: 2 ÖLÜ
Son dakika! KÜTAHYA'DA TIR KAZASI: 2 ÖLÜ
Son dakika! KÜTAHYA'DA TIR KAZASI: 2 ÖLÜ
Son dakika! KÜTAHYA'DA TIR KAZASI: 2 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! KÜTAHYA'DA TIR KAZASI: 2 ÖLÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:24:22. #1.15#

title