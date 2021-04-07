Son dakika... Kuşadası'nda koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 otel ile 60 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kuşadası'nda koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 otel ile 60 kişiye ceza

Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER - Haberler | Güncel
Son dakika... Kuşadası'nda koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 otel ile 60 kişiye ceza

Son dakika habere göre AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yapılan denetimlerde tedbirlere uyulmadığı belirlenen 5 otelin yönetimi hakkında idari işlem başlatıldı.

AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yapılan denetimlerde tedbirlere uyulmadığı belirlenen 5 otelin yönetimi hakkında idari işlem başlatıldı. Bu işletmelerde maske zorunluluğu ve diğer tedbirlere uymayan 60 kişiye ise toplam 190 bin 800 lira para cezası kesildi.

Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde ilçe genelindeki iş yeri, apart, otel ve eğlence mekanlarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde, 5 otelin yönetimi hakkında, koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapıldığı gerekçesiyle idari işlem başlatıldı. Bu otellerde maske zorunluluğu ve diğer tedbirlere uymayan 60 kişiye ise toplam 190 bin 800 lira para cezası kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Türker Ertürk Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Ahmet Kural Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Ünal Karaman Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Kuşadası'nda koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 otel ile 60 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:29:42. #1.15#
title