Son Dakika | Kurum: "Salgın dönemi de olsa yatırımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık"
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Son Dakika | Kurum: "Salgın dönemi de olsa yatırımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık"

10.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:03

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tören alanına gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması Sinevizyon gösterisi Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın konuşması TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'nın konuşması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması Çevre...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tören alanına gelmesi

İstiklal Marşı'nın okunması

Sinevizyon gösterisi

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın konuşması

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'nın konuşması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı. (1)

Son Dakika | Kurum: 'Salgın dönemi de olsa yatırımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık'
Son Dakika | Kurum: 'Salgın dönemi de olsa yatırımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık'
Son Dakika | Kurum: 'Salgın dönemi de olsa yatırımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık'
Son Dakika | Kurum: 'Salgın dönemi de olsa yatırımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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