Son Dakika | Kurum: "Salgın dönemi de olsa yatırımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık"
Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tören alanına gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması Sinevizyon gösterisi Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın konuşması TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'nın konuşması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması Çevre...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tören alanına gelmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
Sinevizyon gösterisi
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın konuşması
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması
Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'nın konuşması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesinde "ilk fidanların dikileceği" programa katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç