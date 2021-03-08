Son dakika... Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor
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Son dakika... Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor

08.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:47
Son dakika... Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor

Edinilen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Manyas ilçesinde emekli öğretmen Gülay Kurt, küresel ısınma ile çevre sorunlarına dikkat çekmek için atık malzemelerden dekoratif süs eşyaları yapıyor.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde emekli öğretmen Gülay Kurt, küresel ısınma ile çevre sorunlarına dikkat çekmek için atık malzemelerden dekoratif süs eşyaları yapıyor. Dünyanın kullan at döngüsüne girdiğini söyleyen Kurt, çevre bilincini aşılamak için atık malzemeleri değerlendirdiğini belirtti.  

Yıllarca sınıf öğretmeni ve yönetici olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, memleketi Manyas ilçesine dönen Gülay Kurt, çevre sorunlarına dikkat çeken çalışmalara imza atıyor. Kurt, boş cam şişelerden cips paketlerine, biberonlardan üçlü elektrik prizlerine, kağıtlardan ambalaj kutularına kadar pek çok atık malzemeden hediyelik eşya yapıyor.

İzmit TEMA Vakfı yöneticilerinden de olan Gülay Kurt, küresel ısınma ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla atık materyalleri değerlendirdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Kullan-at modeline karşıyım. Bu döngüye dünya, 1850'lerde girdi. Biz, Türkiye olarak çevre konusunda daha az günahkarız. Gelişmiş ülkelerin günahı daha fazla. Çevre konusunda 'her koyun kendi bacağından asılır' diye bir şey yok. Kendi bacağından asılsa da sürüye zarar veriyor. Rahmetli Hayrettin Karaca'nın bir sözü vardı; 'Doğaya karşı günah işleme, tövbekar olma zorunda da kalma'. Ben de memleketimin çocuklarına hediye ettiğim bileklik ve diğer eşyalar ile atıkların değerlendirilebileceğini gösteriyorum."


Son dakika... Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor
Son dakika... Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor
Son dakika... Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor
Son dakika... Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor
Son dakika... Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor
Son dakika... Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN

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