Son dakika! Kurbanlıkları taşıyan TIR devrildi; sürücü ve 17 hayvan öldü

Son dakika gelişmesine göre GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, kurbanlık büyükbaşların taşındığı TIR devrildi.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, kurbanlık büyükbaşların taşındığı TIR devrildi. Kazada sürücü İ.B. ile 17 hayvan öldü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gümüşhane- Erzincan yolunun Pöske Dağı mevkisinde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki kurbanlık yüklü 24 AAN 962 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü İ.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 17 hayvanın da öldüğü tespit edildi. Kaza sonrası araçta bulunan ve yaralanan diğer hayvanlar ise Kelkit ilçesinden gelen kasaplar tarafından kesilerek, telef olmaktan kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar