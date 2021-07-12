Son Dakika: Kurban Bayramı kaç gün tatil? 2021 Kurban Bayramı hangi gün?
Son Dakika: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapan vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle 11 günlük tatil beklentisinin oluşması heyecan yaratırken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 11 gün mü oldu, 15 Temmuz ile birleşti mi? Kurban Bayramı kaç gün tatil? 2021 Kurban Bayramı hangi gün?
Son Dakika: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapan vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle 11 günlük tatil beklentisinin oluşması heyecan yaratırken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 11 gün mü oldu, 15 Temmuz ile birleşti mi? Kurban Bayramı kaç gün tatil? 2021 Kurban Bayramı hangi gün? İşte detaylar haberimizde…
SON DAKİKA: 2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2021 Kurban Bayramı ve Arefe günü tarihi şöyle;
Arefe Günü: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Geçtiğimiz Cuma namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram tatili için "9-10 günlük bir süre konuşuluyor. Son durumu millete seslenişte açıklayacağım." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.