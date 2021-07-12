Son Dakika: Kurban Bayramı kaç gün tatil? 2021 Kurban Bayramı hangi gün?

Son Dakika: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapan vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle 11 günlük tatil beklentisinin oluşması heyecan yaratırken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 11 gün mü oldu, 15 Temmuz ile birleşti mi? Kurban Bayramı kaç gün tatil? 2021 Kurban Bayramı hangi gün?