Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı
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Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı

13.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:53

Son dakika! Küçükçekmece'deki çocuk parkı düzenlemesinin terör örgütü sembolü ile bağdaştırılması sonrasında başlatılan soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı.

İstanbul Valiliği, görevden alma haberini şu açıklama ile duyurdu: "Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır"

Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görsellerin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tepki aldı. Parkın yeniden kullanıma açılmasının ardından kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsellerin fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılıp, terör örgütünün sembollerine benzetilerek tepki aldı. Çok sayıda vatandaş ilçe kaymakamlığına şikayette bulundu. Kaymakamlık tarafından soruşturma da açılan görseller, belediye ekipleri tarafından söküldü.

"PARKI KALDIRDIK VE TASARIMINI DEĞİŞTİRİYORUZ"

Küçükçekmece Belediyesi'nin konuya ilişkin açıklamasında, "İstasyon Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çocuk parkı tasarımında kullanılan tasarımla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumları karşısında son derece üzgün olduğumuzu ve ifade edildiği şekilde bir maksadın asla olmadığını bir kez daha ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın hassasiyeti bizlerin hassasiyetidir. Söz konusu parkı kaldırdık vetasarımını değiştiriyoruz. En kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz. Bizim için Küçükçekmecelilerin mutluluğundan ve duygularından daha öte bir şey olamaz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı
Haber Yorumları (66)
MİSAFİR: giderler ilgililere rücu ettirilsin
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YAHYA: Bizim hükümet hemen orayı imara açsın :))))
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ESKİŞEHİRLİ.: Bedel ödemeye devam. milliyetçi ve atatürkçü sözde kardeşler.
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