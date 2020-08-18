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Son Dakika | KÜÇÜKÇEKMECE'DE MÜZİKHOLDE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Son dakika gündem haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'DE MÜZİKHOLDE SİLAHLI SALDIRI KAMERADAMurat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- Küçükçekmece'de müzikhole gelen bir kişi, içeride bulunanlarla tartıştıktan sonra silahını çekerek ateş açtı.

18.08.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:52

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MÜZİKHOLDE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- Küçükçekmece'de müzikhole gelen bir kişi, içeride bulunanlarla tartıştıktan sonra silahını çekerek ateş açtı. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı olay, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 Ağustosta Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki müzikholde meydana geldi. İddialara göre müzikhole gelen Ş. H. isimli kişi, içerdekilerle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran Ş.H. önce müzikholde müşteri olduğu öğrenilen Tolga Erdemci'yi bacağından vurarak yaraladı. Ş.H., sonrasında ise kendisini uzaklaştırmak isteyen müzikhol çalışanı Ayetullah Özbek (25)'i kafasından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde başından vurulan Ayetullah Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Tolga Demirci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cinayetin nedeni henüz belirlenemezken polis, şüpheli Ş.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden Ayetullah Özbek'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

YAŞANAN OLAY İŞ YERİNİN KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müzikhole gelen Ş.H. bir süre içeridekilerle tartışıyor. Daha sonra silahını çeken Ş.H. müşteri olduğu öğrenilen Tolga Demirci'yi bacağından vuruyor. Müzikhol çalışanı Ayetullah Özbek silahlı Ş.H.'yi uzaklaştırmak istediği görülüyor.

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Son Dakika | KÜÇÜKÇEKMECE'DE MÜZİKHOLDE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: DHA

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