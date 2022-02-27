Son Dakika! Kremlin'in müzakere çağrısına Zelenski'den yanıt: Görüşme saldırılar olmazsa gerçekleşir
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Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok önemli bir gelişme yaşandı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a ulaştı. Ancak Kremlin'e yanıt veren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenksi, görüşmenin ancak Rusya'nın Belarus tarafındaki saldırılarının durdurmasının ardından gerçekleşeceğini belirtti.
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan tarihi savaşta 4. güne girildi. Rus güçleri ilerleyişini sürdürürken, Ukraynalılar da direnişlerine devam ediyor. Tam da bu sırada savaşla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan gelen açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a ulaştı. Rusya heyeti Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nın temsilcilerini kapsıyor.
Peskov, heyette savunma ve dışişleri bakanlarının yanı sıra devlet başkanlığının da temsilcilerinin bulunduğunu söyledi. Peskov, "Rusya görüşmelere hazır, Moskova şimdi Ukraynalıları bekliyor" dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'den de Kremlin'e yanıt gecikmedi. Zelenski, "Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. İşgal güçleri ambulans dahil her şeye saldırıyor. İşgalci güçler, askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırıyor. Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna saldırısında 4. güne girildi. Gece saatlerinde başkent Kiev'e yönelik kuşatma girişimi yeniden başlatılırken bölgeden sık sık çatışma ve patlama sesleri geliyor. ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırım kararlarını art arda duyururken, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz bir sonuç alınamadı.
Başkent Kiev ve Harkov kentinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bölgede gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşanırken, Rus birlikleri sabahın erken saatlerinde Harkov'a girdi. Gelişmeyi aktaran Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, "Rus askerleri Harkov'a girdi" dedi. Kentten çatışma sesleri geliyor.