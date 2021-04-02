Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır

Son dakika! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için ekstra adımlar atmak zorunda kalacağı uyarısı yaptı. Hatırlanacağı üzere Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini" sürdürdüğünü ifade etmişti.