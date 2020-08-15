Son Dakika | Kozan'da saman deposunda yangın Son dakika habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Karacaören Mahallesi'nde, Ali Abalı'ya ait depoda bulunan çok sayıdaki saman balyası henüz belirlenmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Yangında saman balyalarının yanı sıra tarım aletlerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA