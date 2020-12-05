Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

05.12.2020 00:52 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:56

Son dakika haber: Şehir merkezinden ve polis denetleme noktalarından drone görüntüleri Yalova'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı YALOVA ( AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Yalova'daki cadde,...

Şehir merkezinden ve polis denetleme noktalarından drone görüntüleri

Yalova'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

YALOVA ( AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Yalova'daki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araç ve yayalar üzerinde denetimlerde bulundu.

Denetimler sırasında gerekli izinleri bulunmayan vatandaşlara ceza kesilirken izolasyonda olan bir vatandaş da sağlık görevlileri tarafından alındı.

Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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