Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı
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Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Tüm Türkiye'de koronayla mücadele kapsamında uygulanan aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son paylaşılan verilere göre uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu aştı.

Tüm Türkiye'de aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu aştı. Buna göre 1. doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 395 bin 251 olurken, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 613 bin 811 oldu.

DÜN, 1 GÜNDE 597 BİN 647 KİŞİ AŞILANMIŞTI

Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 23:59. Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanlarıyla kuryelerin, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına bugün başlanacağını açıklamıştı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881'e ulaştı. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 216 bin 113, ikinci doz aşı 13 milyon 575 bin 768 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 791 bin 881 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.

Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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