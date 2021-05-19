Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto
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Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto

Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki bir ilköğretim okulunda bir kız çocuğunun 2 öğrenci tarafından cinsel tacize uğramasının ardından meydanlara akın eden lise öğrencileri, protesto yürüyüşü düzenledi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki bir ilköğretim okulunda bir kız çocuğunun 2 öğrenci tarafından cinsel tacize uğramasının ardından meydanlara akın eden lise öğrencileri, protesto yürüyüşü düzenledi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan bir ilköğretim okulunda reşit olmayan bir kız çocuğunun 2 öğrenci tarafından cinsel tacize uğramasının ardından lise öğrencileri, cinsel istismara karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Kosova'da giderek artan cinsel istismar olaylarına karşı seslerini duyurmak için başkent meydanlarında bir araya gelen yüzlerce lise öğrencisi, devlet organlarından çocukların cinsel istismara maruz kalma olaylarının ortadan kaldırılmasını talep etti. Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga da katıldığı protesto yürüyüşünde öğrenciler, güvenlik, cinsel eğitim ve okul psikologları sayısının artması talep etti. Yürüyüş sırasında, sıklaşan cinsel istismar olaylarına karşı seslerini yükseltmenin zamanının geldiğini dile getiren öğrenciler, "oyun değil travma" sloganları attı.

Aynı zamanda Priştine'deki bir ilkokulda yaşanan cinsel taciz olayına ilişkin, eğitim kurumlarında güvenlik, eşitlik ve cinsel eğitim talep eden lise öğrencileri "sessiz olmayın, konuşun", "çocukluğumu mahvetme" sloganları attı. Ayrıca yürüyüş sırasında öğrenciler, "kadın olduğunuzu yüksek sesle dile getirin", "çocuğa saygılı olmasını öğretin", "kızlarınıza mücadeleci olmayı öğretin" ve "armut altında armut, şiddet altında şiddet düşer" gibi çok sayıda yazılı pankartlar da açtı.

Yürüyüş sırasında öğrencilere seslenen Priştine Sami Frashri Lisesi öğrencisi Enes Aliu konuşmasında, "Öğrenciler adına bu protesto ile ilgili kurumlara yöneltilen 2 ana konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Okullarımızın müfredatına cinsel eğitimin getirilmesi ilk talebimizdir. Hepimiz bu konunun ne kadar gerekli olduğunu ve eğitimle ilgili olarak kurumsal sistem tarafından şimdiye kadar ne kadar göz ardı edildiğini biliyoruz. İkinci konu ise, okullarımızın çoğunda psikolog olmadığı ve sahip oldukları psikologların hiçbir zaman orada olmadıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Priştine'de 1. sınıf öğrencisi kız cinsel tacize uğramıştı

Geçtiğimiz günlerde Priştine'de eğitim ve polis yetkililerine, kentte yer alan bir ilköğretim okulunun bahçesinde öğrenciler arasında cinsel taciz olayı meydana geldiğine yönelik ihbar yapılmıştı. Yaşanan olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ilkokulun bahçesinde 7. sınıf öğrencisi 2 çocuğun, 1. sınıf öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu anlar kayda geçmişti. Olayın ardından Kosova polis ve eğitim organları ise olaya el atarak, soruşturma başlatmıştı. - PRİŞTİNE

Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto
Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto
Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto
Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto
Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto
Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto
Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto
Son Dakika | Kosova'da lise öğrencilerinden cinsel istismara karşı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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