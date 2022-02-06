Son Dakika! Koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, Omicron varyantı geçirdiklerini açıklamıştı.

''ÇALIŞMALARIMIZA EVDE DEVAM EDECEĞİZ'' DEMİŞTİ

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

''HAMDOLSUN, OLUMSUZ BİR DURUM YOK''

Erdoğan'dan Eşi Emine Erdoğan ve kendi sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Hastalığı hafif bir şekilde geçirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.'' sözleriyle sağlık durumunu aktardı.