Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Eşinin ve kızının testinin negatife döndüğünü belirten Bakan Soylu, tedavi sürecinin evde devam edeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedavisinin artık evde devam edileceğini belirterek eşinin ve kızının testinin negatife döndüğünü açıkladı.

Koronavirüse yakalanan Bakan Soylu, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü.

"KURALLARA UYARAK TEDBİR VE TEMKİNLİ OLALIM"

Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımızı arz ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifalar diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın" ifadelerini kullandı.