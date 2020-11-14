Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
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Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

14.11.2020 13:36 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:48
Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Son dakika! Koronavirüs tedavisi gören ve durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma kaldırılan Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Salgın hastalığa yenik düşen Kekeç bugün hayatını kaybetti.

"ASLAN GİBİ, BİLEĞİYLE SAVAŞTI"

Ahmet Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kekeç, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" dedi.

Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

"ESERLERİNE, EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başsağlığı dileğinde bulundu. Altun, "Ahmet Kekeç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
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