Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
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Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı

29.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:41
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı

Son dakika gündem haberi: EDİRNE'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu gerekçesiyle evinde karantina altına alınan T.B. adlı kadın, trafik kontrolünde yakalandı.

EDİRNE'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu gerekçesiyle evinde karantina altına alınan T.B. adlı kadın, trafik kontrolünde yakalandı. Görevlilerin, öğrenci yurduna götürmek istediği kadın karşı çıkarak, "10 gündür karantina altındayım, hastaneye test yaptırmaya geldim. Panik atağım var, pozitiflerin arasına gidemem" dedi.

Edirne'nin Talatpaşa Asfaltı üzerinde trafik ekiplerinin yaptığı hız kontrolünde T.B.'nin aracı hız limitini aşması üzerine durduruldu. Polis ekiplerinin işlem yapmak için kimliğini aldığı T.B.'nin incelemesinde koronavirüs karantinası altında bulunması gerektiği belirlendi. Evinde koronavirüs karantinasını ihlal ettiği belirlenen T.B.'nin yeniden karantina alınması için polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ekipler, T.B.'ye karantina kurallarını ihlal ettiğini belirterek, kendisini Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurduna götürüp, karantinaya alacaklarını bildirdi. T.B. ise, kendisinin testinin negatif olduğunu belirterek, "Ben temaslının temaslısıyım, 10 gündür evimdeyim. Hastaneye test yaptırmaya geldim" diyerek, yurda gitmek istemedi. Bunun üzerine T.B. ile görevli arasında şu diyaloglar yaşandı: 'PANİK ATAĞIM VAR'Görevli: 14 gün boyunca evden kesinlikle çıkmamanız gerekiyorduT.B: Panik atağım var şu anda hastaneye test yaptırmaya geldim. Panik atağım var, onun içinde ilaç almak gerekiyor. Görevli: Kesinlikle evden çıkmamanız gerekiyor. Bu konuda yakınlarınızdan yardım alabilirsiniz.T.B: Ben negatifim nasıl pozitiflerin arasında gireyim. Ben yurda gitmek istemiyorum. Ben çok uzak temaslıyım. Perşembe günü zaten benim karantinam bitiyor. Panik atağım var yurda gidemem. Evimde durayım. Pozitiflerin arasına giremem.Görevli. Benim bu konuda inisiyatifim yok, sizi götürmek zorundayım. Gazetecilerin, "Evde karantina altında olmanız gerekiyor. Neden çıktınız?" sorusu üzerine, T.B. "Ben 10 gün evdeyim, test yaptırmaya hastaneye geldim. Negatifim zaten, temaslının temaslısıyım zaten" dedi.Polis ekipleri, T.B.'ye hız kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 288 lira para cezası uyguladı. T.B., daha sonra polis ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından karantina altına alınmak üzere kendi aracı ile öğrenci yurduna götürüldü.

 

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- Edirne
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
Son dakika! Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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