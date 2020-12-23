Son Dakika! Bilim Kurulunun bugün yapacağı toplantı ertelendi

Son dakika! İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış hali tedirginlik yaratırken, gözler bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Yapılan açıklamaya göre toplantı yarın saat 17:00'ye ertelendi.

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeleri çeşitli önlemler almaya iten koronavirüsün mutasyona uğramış türü insanları tedirgin etti. Ülkemizde de tedbir olarak İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri geçici olarak durduruldu. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tartışma konusu olurken, gözler bugün yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti.

İPTAL ETME KARARI ALINDI

Vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra toplantıdan çıkacak olan kararları merakla bekledi ancak toplantının iptal edildiği duyuruldu.

TOPLANTI YARIN YAPILACAK

Yapılan bilgilendirmeye göre Bilim Kurulu toplantısı yarın saat 17:00'ye ertelendi.

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMIŞ HALİ VE SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan yarına ertelenen toplantının ana gündem maddelerinden biri yine koronavirüsün mutasyona uğramış hali olacak. Ayrıca ülkemizdeki son durum ve aşı planlamalarıyla ilgili konular da ele alınacak.