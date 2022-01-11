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Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın köprü girişindeki tabelalara çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın köprü girişindeki tabelalara çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Örnek Mahallesi Kumyolu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre barınak istikametinden çevreyolu istikametine seyir halindeki Abdullah Kılıç'ın kullandığı 07 LUU 68 plakalı hafif ticari araç köprünün girişinde yolun sağında bulunan tabela ve korkuluklara çarptı.

Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait kurtarma ekibi ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan ve kalbinin durduğu belirlenen sürücüyü araçtan çıkararak olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye götürdü. Abdullah Kılıç, özel hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Kılıç'ın Örnek Mahallesinde toptan forma ve eşofman satışı yaptığı bildirildi.

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Köprü irişindeki tabelalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

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