Son dakika! Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Son dakika haber... Afyonkarahisar'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü idaresindeki otomobilin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü idaresindeki otomobilin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Medine Önel (32) idaresindeki 03 ACK 488 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda seyir halindeyken yola köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Önel'in kullandığı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Mert Cemil (22) yaralandı. Sürücü Önel, otomobil içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan sürücü Önel ile Cemil, ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz