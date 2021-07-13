Son dakika... Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 24 gözaltı
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Son dakika... Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 24 gözaltı

Son dakika... Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 24 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından...

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çiftin kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada eve elinde tüfekle yüzü maskeli bir saldırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi Necla Büyükşen'i tüfekle vurularak öldürüldü. Başına dipçikle vurulan Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak kurtuldu.

Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada bir sonucu ulaşılamazken, cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Uğur Büyükşen'in görevinden istifa ederek anne ve babasının katillerinin bulunması için ulusal yayın yapan televizyon programına çıkarak yardım istedi. Cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen jandarma dedektifleri olan JASAT ekipleri görevlendirildi. JASAT ekipleri ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasına ilişkin çok sayıdaki adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 24 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarında da arama yapıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Konya'da yaklaşık 3 yıl önce işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayeti soruşturmasına yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "3 Eylül 2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'in öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanmıştır. İkamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin halen devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KONYA

Son dakika... Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 24 gözaltı
Son dakika... Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 24 gözaltı
Son dakika... Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 24 gözaltı
Son dakika... Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde 24 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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