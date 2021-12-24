Son Dakika | Konya'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Son Dakika | Konya'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Son Dakika | Konya'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

CİHANBEYLİ, KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin piyasaya sahte içki sürdüğü ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, şüpheli İbrahim A'nın evine düzenlediği operasyonda, 12 litre sahte içki, alkol damıtmada kullanılan düzenek ve boş içki şişeleri ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı, sahte içki ve malzemelere el konuldu.

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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