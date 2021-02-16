Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı

Son dakika! Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen tırın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Konya - Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet Kurt yönetimindeki tır, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

YARDIM İÇİN DURAN OTOMOBİLE OTOBÜS ÇARPTI

Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı otomobili yolun sağına park edip tır şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki yolcu otobüsü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kazadan ilk görüntüler: