Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son dakika! Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen tırın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Konya - Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet Kurt yönetimindeki tır, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
YARDIM İÇİN DURAN OTOMOBİLE OTOBÜS ÇARPTI
Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı otomobili yolun sağına park edip tır şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki yolcu otobüsü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi.
5 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI
Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kazadan ilk görüntüler: