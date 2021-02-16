Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
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Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

16.02.2021 08:26 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:06

Son dakika! Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen tırın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Konya - Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet Kurt yönetimindeki tır, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

YARDIM İÇİN DURAN OTOMOBİLE OTOBÜS ÇARPTI

Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı otomobili yolun sağına park edip tır şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki yolcu otobüsü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kazadan ilk görüntüler:

Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Haber Yorumları (3)
ÖNER: Arkadan vuran suçsuzdur.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BBBB: otobüscünün suçu varmı
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
GONYALI: yani yolun ortasında da iyilik yapılmaz ki?
Yayından Kaldır
500
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