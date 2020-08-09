Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi
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Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi

Son dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

09.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:57

Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'taki iş yerinde doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrası fenalaşan iki kişiye sağlık ekibince müdahalede bulunuldu. Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

"ŞU ANDA ÖLÜ VEYA YARALI GÖZÜKMÜYOR"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarının tedbir amaçlı kapatıldığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti "Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor. İnşallah olmaz. Binanın içi boşaltılıyor. Halen ne olduğu tam anlaşılamadı ama doğal gaz kaynaklı bir sıkışma ve patlama olduğu düşünülüyor. Yüksek basınçlı, tozu dumana katan bir patlama oldu. Ateşli veya alevli bir patlama değil. Yangın tehlikesi şu anda görülmüyor. Gerekli tedbirler alındı. Binanın üst katlarında bir hasar görünmüyor ancak yandaki ve çevredeki iş yerlerinin camları patladı."

OLAY YERİNDEN GELEN İLK FOTOĞRAFLAR

Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi
Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi
Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi
Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi

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Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi
Haber Yorumları (4)
HÜSEYİN: İnsanların hayatlarını teslim ettiği kişilerin sağlık raporu almaları zorunlu olmalıdır.pisikolojisi bozuk 5 defa hapse girmiş çıkmış şahıslara nasıl oluyorda çalışma ruhsatı veriliyor.
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SELAMİ KOPAR: Allah korusun.
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KADİR: Bi bitmedin 2020
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