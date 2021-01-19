Son dakika... Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika... Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

19.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:07
Son dakika... Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aşıklar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Haluk Ümit Elihayrat'ın kullandığı 42 ERU 78 plakalı kamyonet, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce karşı yönden gelen Mehmet Soylu yönetimindeki 42 V 3341 plakalı otomobile, ardından da Mehmet Erkoca'nın (47) kullandığı 68 FD 322 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Mehmet Soylu yaşamını yitirdi. Haluk Ümit Elihayrat, Mehmet Erkoca ile yanındaki Fadimana Erkoca (40) ve Merve Erkoca (9) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4 yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Soylu'nun cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. 

  


Son dakika... Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika... Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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