Son Dakika: Konser gelirlerini pandemi hastanelerine bağışlayacak
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Son Dakika: Konser gelirlerini pandemi hastanelerine bağışlayacak

Son dakika magazin haberi: Ses sanatçısı Nuran Bakışkan, vereceği konserlerden elde edeceği geliri pandemi hastanelerine bağışlayacağını açıkladı.

Son Dakika: Konser gelirlerini pandemi hastanelerine bağışlayacak
01.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:49

Ses sanatçısı Nuran Bakışkan, vereceği konserlerden elde edeceği geliri pandemi hastanelerine bağışlayacağını açıkladı.

'Sebebi Sensin' isimli albümünü müzik severlerin beğenisine sunan Nuran Bakışkan, Temmuz ve Ağustos aylarında vereceği konserlerin gelirini pandemi hastanelerine bağışlayacağını duyurdu.

Müzik çalışmalarının yanı sıra perde tasarımı yaparak da ticari hayatına devam eden Bakışkan, 65 yaş üstü ve pandemi mağdurlarına yönelik tüm çalışmalarını ücretsiz yaparak elinden gelen desteği vereceğini belirtti.

Yeni klip çekti

Nuran Bakışkan'ın 'Sebebi Sensin' isimli 4 şarkılık albümünün klibi 'Ne Kıymeti Var' parçasına çekildi. Albümde yer alan çalışmaların bestelerini Cengiz Han Sönmez yaparken sözleri ise Ata Ünlü, Berran Yalçın, Hüseyin Balkancı ve Aşkın Tuna'ya ait.

Nuran Bakışkan'a ilk konser teklifi Almanya'nın Düsseldorf kentinden geldi ve Ekim ayına konser anlaşması yapıldı. Nuran Bakışkan, Temmuz ve Ağustos aylarında vereceği konserlerin gelirini pandemi hastanelerine bağışlayacağını kaydetti.

"Gerçek sanatçılar zor günler yaşıyor"

Fastfood mekanlarında çıkan küfürlü ve argo müzikler nedeniyle sektörün büyük yara aldığını dile getiren Bakışkan, ülkede yaşanan sanatçı polemiğine bir tepki olarak, 4 şarkılık albümü için konser fiyatını şarkı başına 100 bin TL olarak belirlediğini söyleyerek "Argo ve kötü sözlerin yer aldığı albümler ve topluma faydadan çok zarar veren kişilerden dolayı gerçek sanatçılar zor günler yaşıyor. Gerçek sanatçıların tepkilerine dikkat çekmek için böyle bir karar aldık" diye konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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