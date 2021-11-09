Son Dakika! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisi dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
Son dakika: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrenci servisi dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu öğrenildi.
KOCAELİ (Haberler.com) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye düştü. Minibüs ters dönerken, çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere olay yerinde müdahale etti.
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