Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
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Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

18.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:15

Son dakika! Kocaeli Kartepe'de 13 Ocak'ta kamyoneti ile gezmeye çıkan ve bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'un cansız bedenine ulaşıldı. Uğur Tolun'a ait aracın, Derbent Mahallesi'nde bulunan kanala düştüğü belirlendi.

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Kamyoneti ile en son Maşukiye'de görülen Uğur Tolun'dan bir daha haber alınamadı.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, İHH, itfaiye ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri arama yaparken, bölgeyi bilen ve arazi araçları olan vatandaşlar da çalışmalara destek oldu. Jandarmaya ait iz takip köpeklerinin kullanıldığı çalışmalarda, 4 drone ile de havadan girilmeyen yerler kontrol edildi.

Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

51 yaşındaki Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun için Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, JAK, emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Türk Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA'dan arama kurtarma ekipleri katıldı.

Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

ARACIYLA KANALA DÜŞÜP CAN VERMİŞ

Dr. Tolun'a ait aracın, Derbent Mahallesi'nde bulunan kanala düştüğü, kazada hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.

Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yorumları (11)
CANO: hepimiz bir şekilde bu dünya ile vedalaşacağız. . geçiciyiz ve geçici bir yerdeyiz. .
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DENİZ: Hayat bu. Şah da olsan padişah da olsan dünyaya kazık çakamazsın. Dünyevi kariyer ecel önünde yerle yeksan olur. Ölüm acı ama kurtuluş yok. Ecel geldi mi oraya insan kendi ayağıyla tıpış tıpış gider. Keyif için gidersin tat almadan can alınır. Doktora Allah’tan rahmet dilerim.
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BAYDINIZZ: ne saçmalıyorsun sen , fetva vermek sana mı kaldı.
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