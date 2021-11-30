Son dakika! Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 ölü, 8 yaralı, 137 çatı uçtu, 21 tekne battı (3)

KOCAELİ (DHA) - FIRTINANIN YARATTIĞI HASAR AÇIKLANDI

Kocaeli Valiliği iki gündür etkili olan fırtınanın yarattığı hasarı açıkladı. Valilik fırtınada 137 çatının uçtuğunu, 32 ağaç ve 1 direğin devrildiğini, 1 bacanın yıkıldığını, 6 tabelanın düştüğünü, 1 inşaat iskelesinin çöktüğünü, 6 su taşkını yaşandığını, 2 minarenin yıkıldığını, 54 sera ve 6 aracın hasar gördüğünü, bir işletmeye ait duvarın çöktüğünü, 8 kişinin yaralandığını, 2 kişinin çatıdan düşerek öldüğünü açıkladı.

Hasar tespit çalışmalarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, zarar tespit çalışmalarının da İl Defterdarlığı tarafından kurulan ekiplerce yapıldığı ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri

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