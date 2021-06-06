Kahreden olay! Bıçakladığı kardeşi öldü, kendisi firar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahreden olay! Bıçakladığı kardeşi öldü, kendisi firar etti

Kahreden olay! Bıçakladığı kardeşi öldü, kendisi firar etti
Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavga, ölümle sonuçlandı. Ağabeyi tarafından bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeşini bıçaklayan şahsın ise kaçtığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, duyanları üzüntüye uğratan bir olay meydana geldi.İnönü Mahallesi 1713/3 Sokak'ta yaşayan iki kardeş arasında çıkan tartışma, ölümle sonuçlandı. İddialara göre Murat T. (34 ) ile ağabeyi Hüseyin T. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin T, kardeşi Murat T'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Hüseyin T.'nin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı
Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasını temizleme çalışmalarına başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Beren Saat Burak Özçivit Kerimcan Durmaz
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Nihat Özdemir Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahreden olay! Bıçakladığı kardeşi öldü, kendisi firar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:00:38. #1.16#

title