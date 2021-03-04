Son dakika: koca, 10 saat arayla koronavirüsten öldü
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Son dakika: koca, 10 saat arayla koronavirüsten öldü

04.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:11
Son dakika: koca, 10 saat arayla koronavirüsten öldü

Son dakika gelişmesine göre AMASYA'da koronavirüs tedavisi gören Nazmi Küçük (74) ve eşi Saliye Küçük, 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti.

AMASYA'da koronavirüs tedavisi gören Nazmi Küçük (74) ve eşi Saliye Küçük, 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti.

İlçeye bağlı Arpaderesi köyünde esnaflık yapan Nazmi ve eşi Saliye Küçük'e, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Küçük çifti, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Nazmi Küçük, dün saat 08.00 sıralarında, aynı servisteki eşi ise saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Nazmi ve Saliye Küçük çifti, Arpaderesi köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.


Son dakika: koca, 10 saat arayla koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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